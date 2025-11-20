عراقجي: مستعدون بالكامل لأي هجوم لكننا لانريد الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق نووي بشرط أن يكون عادلا ومتوازنا، مشيرًا إلى أنه عندما تتحدث الإدارة الأمريكية عن اتفاق فإنها ترغب في فرض ما تريده.

وأكد عراقجي، أن إيران مستعدة للمضي قدما نحو اتفاق لكنها ليست مستعدة لتلقي الإملاءات، مضيفًا: "مستعدون أكثر مما كنا عليه في الحرب السابقة مع إسرائيل".

وتابع وزير الخارجية الإيراني:"مستعدون بالكامل لأي هجوم لكن استعدادنا لا يعني أننا نريد الحرب".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران، يشكل ضربة لاستقلال الوكالة ويجعلها أداة سياسية لأمريكا وأوروبا.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، خلال بيان لها الخميس، أن قرار الوكالة يتعارض مع مبادئها ومبادئ مجلس الأمن الدولي، واستغلال أمريكي وأوروبي واضح لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أنها أبلغت الوكالة بإلغاء اتفاق القاهرة رسميًا.