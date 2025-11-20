نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية ونواصل العمل لمنع أي تهديد لأمن إسرائيل

شدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رفضه قيام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل العمل لضمان تفوقها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وزعم نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إسرائيل تتمتع بسيطرة جوية لا منازع لها في الشرق الأوسط.

وذكر نتنياهو أن احتمال تسليم الولايات المتحدة طائرات "إف-35" لتركيا ضعيف جدًا"مضيفًا: "أن إسرائيل منعت تمركز تركيا في وسط سوريا ومن وصولها إلى الجنوب السوري".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أن إسرائيل تعمل على ضمان قدرة جيشها للتصدي لكل القوى في المنطقة، مشددًا وعلى رفضه كل الضغوط الدولية التي تمارس عليه خلال المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلا: "رفضنا التوصل إلى صفقة جزئية مع حماس وحررنا غالبية الأسرى".

وأضاف نتنياهو: "لولا الضغط العسكري على حماس لما حررنا الأسرى"، مؤكدًا أن اتفاق غزة كان جهدًا مشتركًا مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن قرار دخول قطاع غزة برًا فاجأ حركة حماس، مؤكدًا أن القيادة السياسية الإسرائيلية وليس العسكرية، هي من تتخذ القرارات المركزية للحرب.