جرى اتصال هاتفي، الخميس، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الإمارات، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزيران خلال الاتصال اعتزازهما بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية المشتركة، مثمنا المشروعات المشتركة الجارية، وما تعكسه من رغبة متبادلة لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقد تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة، وضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها دعماً لترسيخ وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده كافة، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بهدف حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان في إطار الجهود التي تضطلع بها الرباعية الدولية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي خلال المرحلة المقبلة دعماً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.