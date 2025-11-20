إعلان

اندلاع حريق في مبنى مقر قمة المناخ بالبرازيل.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

08:38 م 20/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حريق قمة مناخ البرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مقر انعقاد مؤتمر المناخ الدولي "كوب 30" في البرازيل، الخميس، حالة استنفار وإخلاء عاجلا للمشاركين، عقب اندلاع حريق جزئي في أحد المباني المخصصة لوفود الدول المشاركة.

واندلعت النيران في جناح إحدى الدول عند مدخل القاعة الرئيسية، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف داخل الموقع، حيث سارع عناصر الأمن إلى تنفيذ خطة الإخلاء لضمان سلامة المشاركين، فيما وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى بقية أجزاء المقر.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة البرازيلي أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة والإجراءات الاحترازية أسهمت في تفادي أي إصابات أو خسائر كبيرة.

وأكد الوزير البرازيلي أن أعمال المؤتمر ستستأنف بعد استكمال عمليات التقييم والتأكد من خلو المكان من أي مخاطر إضافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤتمر المناخ الدولي كوب 30 البرازيل حريق مبنى مقر قمة المناخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة