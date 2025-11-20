اندلاع حريق في مبنى مقر قمة المناخ بالبرازيل.. فيديو

شهد مقر انعقاد مؤتمر المناخ الدولي "كوب 30" في البرازيل، الخميس، حالة استنفار وإخلاء عاجلا للمشاركين، عقب اندلاع حريق جزئي في أحد المباني المخصصة لوفود الدول المشاركة.

حريق هائل في قمة المناخ COP30 بـ البرازيل! pic.twitter.com/2kDdKmpjld — Hosny Nagy (@hosnynagy00) November 20, 2025

واندلعت النيران في جناح إحدى الدول عند مدخل القاعة الرئيسية، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف داخل الموقع، حيث سارع عناصر الأمن إلى تنفيذ خطة الإخلاء لضمان سلامة المشاركين، فيما وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى بقية أجزاء المقر.

ومن جانبه، أكد وزير البيئة البرازيلي أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة والإجراءات الاحترازية أسهمت في تفادي أي إصابات أو خسائر كبيرة.

وأكد الوزير البرازيلي أن أعمال المؤتمر ستستأنف بعد استكمال عمليات التقييم والتأكد من خلو المكان من أي مخاطر إضافية.