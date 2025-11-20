إعلان

تفاعل على فيديو لترامب يكشف حواره مع بن سلمان عن السودان

كتب : مصراوي

12:02 م 20/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

شهدت مواقع التواصل موجة تفاعل واسعة بعد تداول مقطع يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يروي تفاصيل نقاش مطوّل جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكّدًا أن ذلك الحديث منحه فهمًا كاملًا بشأن ما يجري في السودان، ودفع الإدارة الأمريكية إلى البدء بالتحرك في هذا الملف خلال نصف ساعة فقط من انتهاء اللقاء.

وخلال مشاركته في ملتقى استثماري سعودي–أمريكي بواشنطن، قال ترامب: إن ولي العهد حثّه على التدخل في الشأن السوداني عبر خطوات "ذات تأثير كبير".

وأشار إلى أن الملف لم يكن ضمن أولوياته في الأصل، مضيفًا أنه كان يرى الوضع " جنوني وخارج عن السيطرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا: "لكنني أرى مدى أهمية ذلك لك ولعدد كبير من أصدقائك في هذه الغرفة. السودان- سنبدأ العمل فيه".

كما لفت ترامب، الأربعاء، إلى أنه لم يكن على اطلاع كافٍ بتفاصيل الوضع قبل اجتماعه بولي العهد في اليوم السابق، موضحًا أن الأمير قدّم له قراءة شاملة لتاريخ الصراع وامتداداته، واصفًا ما سمعه بأنه معلومات “ملفتة” و“مدهشة”، قبل أن يؤكد بدء العمل الأمريكي فعليًا على هذا المسار.

ويشهد السودان منذ أكثر من عامين ونصف نزاعًا دمويًا بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، حيث وجهت لها اتهامات دولية—من الأمم المتحدة والولايات المتحدة—بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم حرب.

السودان بن سلمان دونالد ترامب

