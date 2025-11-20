زيلينسكي: ترامب وحده القادر على إنهاء حرب أوكرانيا

كييف/إسطنبول- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب يلعبان دورا حاسما في الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك عقب محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

ومشيرا إلى نفوذ ترامب، قال زيلينسكي: "منذ بداية هذا العام، دعمنا في أوكرانيا كل خطوة حاسمة وقيادة (ترامب)، وكل مقترح قوي وعادل يهدف إلى إنهاء هذه الحرب. وفقط الرئيس ترامب والولايات المتحدة يمتلكان القوة الكافية لوضع حد لهذه الحرب".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لأردوغان على استضافة اللقاء وعلى استمرار دور تركيا في الجهود الدبلوماسية.

وأضاف عبر منصة إكس: "ناقشنا بالتفصيل السبل الحقيقية لإنهاء الحرب بشكل موثوق وكريم".

ورحب باستعداد أنقرة لتسهيل المحادثات، مشيرا إلى أن أردوغان اقترح صيغا للحوار تدعمها أوكرانيا، وأنه منفتح أيضا على "صيغ أخرى ذات جدوى قد تحقق نتائج".

وجاءت تصريحاته بعد تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تعمل سرا مع موسكو على مقترح سلام جديد يتطلب تنازلات كبيرة من كييف، بما في ذلك احتمال التخلي عن مزيد من الأراضي.

كما كانت هناك بعثة عسكرية أمريكية في كييف يوم الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال إنه اجتمع مع وزير جيش الولايات المتحدة دانييل دريسكول وأطلعه على تطورات جديدة في مجال الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، تضم المجموعة ثلاثة جنرالات وعددا من الضباط، ومن المتوقع أن تلتقي زيلينسكي عقب عودته من جولته الخارجية التي استمرت عدة أيام.