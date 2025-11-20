روبيو: تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب تنازلات صعبة من موسكو وكييف

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن إنهاء حرب معقدة وقاتلة كالتي تشهدها أوكرانيا يتطلب تبادلا واسعا للأفكار الجادة والواقعية.

وأوضح روبيو، أن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا سيتطلب موافقة الطرفين على تنازلات ضرورية وإن كانت صعبة.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن الخطوة طورها مسؤولون كبار في الإدارة بهدوء خلال الأسابيع الماضية.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا تطورت بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين، كما شارك في صياغتها نائب الرئيس دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا تركز على منح الجانبين ضمانات أمنية لضمان سلام دائم.

