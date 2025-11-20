ترامب يعلن عن عقد لقاء مع زهران ممداني غدا في البيت الأبيض

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء إن الاجتماع الذي طال انتظاره مع زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك المنتخب، سيعقد في واشنطن غدا الجمعة، بعدما ظلا يتنازعان عن بعد لعدة أشهر.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، "طلب عمدة مدينة نيويورك الشيوعي، زهران "كوامي" ممداني، عقد لقاء. واتفقنا على أن يتم هذا اللقاء في المكتب البيضاوي يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر الجاري"، مضيفا: "سنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا!"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي مقابلة مع شبكة "إم إس ناو" الأمريكية المعروفة سابقا باسم شبكة "إم إس إن بي سي"، أمس الأربعاء، سُئل ممداني عن الاجتماع المخطط له.

وقال ممداني "تواصل فريقي (مع البيت الأبيض) انطلاقا من التزامي الذي قطعته تجاه سكان نيويورك، بأنني أكون مستعدا للقاء أي شخص وكل شخص، طالما أن ذلك يصب في مصلحة 5ر8 مليون شخص يعتبرون هذه المدينة موطنا لهم ويكافحون لتحمل تكاليف المعيشة في أغلى مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ممداني "أريد فقط أن أتحدث بصراحة مع الرئيس حول ما يعنيه أن تدافع فعلا عن سكان نيويورك".

وقالت المتحدثة باسم عمدة نيويورك المنتخب دورا بيكيك إنه من "المعتاد" أن يلتقي عمدة نيويورك الجديد بالرئيس، وإن ممداني يعتزم أن يتناول لقاؤه مع ترامب "أجندة السلامة العامة والأمن الاقتصادي والقدرة على تحمل التكاليف التي صوت لها أكثر من مليون من مواطني نيويورك قبل أسبوعين فقط".

وانتقد ترامب ممداني لعدة أشهر، ووصفه بأنه "شيوعي" وتوقع أن يحل الخراب على مسقط رأسه إذا تم انتخابه. كما هدد بترحيل ممداني، المولود في أوغندا والذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وسحب الأموال الفيدرالية من المدينة.

ولكن بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، التي خسر فيها الجمهوريون بشكل كبير في جورجيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا وفرجينيا، تحدث ترامب أكثر عن القدرة على تحمل التكاليف، والتي كانت نقطة محورية في حملات الديمقراطيين، بما في ذلك حملة ممداني، حتى أنه أعلن يوم الجمعة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحزب الجمهوري هو "حزب القدرة على تحمل التكاليف".

يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه الرئيس ورفاقه الجمهوريون على أن الاقتصاد لم يكن أقوى في أي وقت مضى مما هو عليه الآن.

وقال ممداني، الذي من المقرر أن يتولى منصبه رسمياً في يناير، يوم الاثنين إنه يأمل في لقاء ترامب، مؤكداً أن فريقه تواصل مع البيت الأبيض لترتيب لقاء محتمل.

وخلال خطاب فوزه في وقت سابق من هذا الشهر، قال ممداني /34 عاما/ الذي بزغ نجمه في غضون أشهر قليلة من كونه نائبا مغمورا يمثل كوينز إلى عمدة منتخب لأكبر مدينة في البلاد، إنه يريد أن تظهر نيويورك للبلاد كيفية هزيمة الرئيس.