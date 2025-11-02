وزير الخارجية القطري: انتهاكات وقف النار في غزة تحدث يوميا

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحدث يوميا، لافتًا إلى أن الدوحة لديها ما تسميه بغرفة عمليات لتجنب التصعيد.

وصرح وزير الخارجية القطري لقناة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، بأنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة، مشيرًا إلى أن قطر تعمل مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "أن هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية"، مشددًا أنه "لا يمكن أن نفصل بين غزة والضفة فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية"

وأكد وزير الخارجية القطري، أنه لا يوجد سوى حل الدولتين حتى إذا كانت رغبات السياسيين في إسرائيل عكس ذلك.