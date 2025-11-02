انفجار طائرة مسيرة وسقوط ضحايا في بيلجورود

(د ب أ)

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين جراء انفجار طائرة مسيرة في المنطقة.

وقال جلادكوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح في بلدة كورجاشكي، حيث تم نقلهم إلى مستشفى فالويكي المركزي.

وأشار إلى أن حالة المرأة كانت حرجة للغاية، وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياتها، ولكن رغم كل الجهود، لم يكن ذلك ممكنا، متابعًا:"أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلتها وأحبائها".

وأضاف جلادكوف أن امرأتين ورجلا آخرين أصيبوا بجروح جراء الانفجار وشظايا الطائرة، وإن إحدى المصابات في حالة خطيرة وتخضع للعلاج في المستشفى.