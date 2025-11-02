شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين بالفاشر

وكالات

أكدت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من مغادرتها.

وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الأحد، إن الدعم السريع أعادت عددا من الفارين من الفاشر إلى داخل المدينة جبرا، مؤكدة أن بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية.

وطالبت شبكة الأطباء الدعم السريع بإطلاق سراح المدنيين فورا من الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم، والسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة والتي تمثل كارثة بيئية.