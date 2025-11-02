إعلان

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين بالفاشر

كتب : مصراوي

05:47 م 02/11/2025

الدعم السريع تحتجز آلاف المدنيين بالفاشر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من مغادرتها.

وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الأحد، إن الدعم السريع أعادت عددا من الفارين من الفاشر إلى داخل المدينة جبرا، مؤكدة أن بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية.

وطالبت شبكة الأطباء الدعم السريع بإطلاق سراح المدنيين فورا من الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم، والسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة والتي تمثل كارثة بيئية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفاشر الدعم السريع السودان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان