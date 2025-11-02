كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت الأيام الماضية تصعيدًا جديدًا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة، إذ تعرض ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية فجر الأحد.

وألحق هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية أضرارًا بسفينتين أجنبيتين على الأقل والبنية الأساسية لمحطة نفط في ميناء توابسي الرئيسي، فجر اليوم الأحد، فيما تحاول كييف تقويض المجهود الحربي الروسي من خلال استهداف بنيتها التحتية للطاقة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت السلطات الروسية، إن سفينتين أجنبيتين تضررتا في الهجوم على ميناء توابسي، أحد أكبر محطات النفط على البحر الأسود، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأعلنت القيادة العملياتية الروسية، أنه لم تقع إصابات بين أطقم السفن وأن جميع الحرائق تم إخمادها، لكن المباني والبنية التحتية للمحطة لحقت بها أضرار.

ويضم الميناء محطة تابعة لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة، وسبق أن تعرضت لهجمات أوكرانية عدة خلال العام الجاري. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة توابسي نحو 240 ألف برميل يوميًا، وتُصدر منتجاتها مثل النافتا والديزل عالي الكبريت، إلى دول بينها الصين وماليزيا وسنغافورة وتركيا، بحسب ما أوردته "رويترز".

ومن جانبها، تقول أوكرانيا إن هجماتها بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية هي رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية. وتقصف روسيا البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا.

وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن نحو 60 ألف شخص حُرِموا من إمدادات الكهرباء بعد هجوم جوي روسي ليلًا على منطقة زابوريزهيا الأمامية في أوكرانيا، بينما قُتِل شخصان في منطقة أوديسا الجنوبية.

وتشن أوكرانيا منذ عدة أشهر هجمات على مصافي النفط الروسية ومستودعات النفط وخطوط الأنابيب في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي، وأفادت بعض وسائل الإعلام، بحسب ما أوردت "رويترز"، بأن وكالات الاستخبارات الغربية ساعدت كييف في تنفيذ هذه الهجمات.

وفي المقابل، شنّت روسيا هجماتٍ جوية واسعة النطاق على مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود الأوكرانية منذ الأيام الأولى للحرب . ونتيجةً لذلك، تمّت تغطية احتياجات أوكرانيا من الوقود بالكامل عن طريق الواردات، لا سيما من الدول الأوروبية.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن منشآت الطاقة تعرضت لنحو 2900 هجوم في الفترة بين مارس وأغسطس 2025. وكان أبرزها في أغسطس الماضي، عندما شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة بولتافا، مستخدمةً صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية في وقت واحد. وأسفر الهجوم عن حرائق واسعة النطاق.

وتعد منطقة بولتافا موطنًا لمصفاة النفط الوحيدة في أوكرانيا، كريمنشوك، والتي تعرضت لهجمات متكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

ولكن تنفي روسيا استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مؤكدة أن عملياتها تقتصر على "أهداف عسكرية مشروعة".