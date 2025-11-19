الكنيست يصدق على قانون قطع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا بغزة

أكد موقع "والا الإسرائيلي" أن الكنيست الإسرائيلي صادق اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قطع الكهرباء والماء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" داخل قطاع غزة.

وقال الموقع الإسرائيلي، إنه بموجب القانون لن تقدم شركات الماء الكهرباء الإسرائيلية خدمات الماء والكهرباء في الحالات التي تكون فيها الأونروا هي المستهلك المسجل للعقار، سواء بصفتها المالك أو دافع الفواتير.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 28 فلسطينيا بينهم 17 طفلا وامرأة، في الغارات التي شنتها إسرائيل على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم الأربعاء.

وصرح مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث العبرية، أن تل أبيب أبلغت القيادة الأمريكية مسبقًا، بأن قوات الاحتلال ستقوم بشن غارات جوية على غزة من أجل استهداف قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس.