بطلب من ولي العهد السعودي.. ترامب: سأبدأ التدخل في السودان الآن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه لم يكن يخطط للانخراط في النزاع بالسودان لكن سيبدأ العمل على ذلك بناء على طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشار ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بواشنطن، إلى أن النزاع في السودان جنوني وخارج عن السيطرة، موضحا أن بن سلمان شرح له الوضع في السودان وطالبه بوقف النزاع هناك.

وقال ترامب إنه لم يكن يعلم الكثير عن الحرب في السودان قبل لقاء ولي العهد السعودي، مضيفا: "لقد شرح لي الوضع بأكمله.. كان المثير الاستماع إليه، بل كان مدهشا بالفعل، كما تعلمون لقد بدأنا العمل على ذلك".

كانت وكالة "رويترز" البريطانية، نقلت عن مصادر أن ولي العهد السعودي سيضغط على ترامب للتدخل من أجل إنهاء الحرب في السودان خلال اجتماعهما في واشنطن.

وقال دبلوماسيان عربيان و3 دبلوماسيين أوروبيين، إن بن سلمان يعتقد أن الضغط المباشر من جانب الرئيس الأمريكي ضروري لكسر الجمود في المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب الممتدة منذ أكثر من عامين ونصف.