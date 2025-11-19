إعلان

جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان جنوب لبنان: "غادروا المنطقة فورا"

كتب : محمد جعفر

03:03 م 19/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان، أعلن فيه عزمه استهداف قريتي دير كيفا وشحور، وطالب السكان بإخلاء المناطق المستهدفة فورًا.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان. سيقوم جيش الدفاع قريبًا بمهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مختلف مناطق الجنوب، وذلك في إطار التصدي لمحاولات الحزب غير المسموح بها لإعادة تفعيل أنشطته في المنطقة".

وأضاف البيان: "نحث سكان المباني المحددة باللون الأحمر في الخريطتين المرفقتين، والمباني المجاورة لها في كل من قريتي دير كيفا التابعة لمحافظة صور، وشحور في قضاء النبطية، على الإخلاء الفوري".

وأشار إلى أن "هذه المباني تستخدمها عناصر حزب الله"، مؤكدًا: "البقاء بالقرب منها يعرض حياتكم للخطر.. وحفاظًا على سلامتكم، يجب مغادرة المنطقة فورًا والابتعاد عنها".

جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان إخلاء المناطق

