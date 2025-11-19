لبنان: إضراب بمخيّم عين الحلوة حدادا على ضحايا الغارة الإسرائيلية

عمّ الإضراب العام في مخيم عين الحلوة، للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا في جنوب لبنان، صباح اليوم الأربعاء، تنديداً بـ "المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في مدينة صيدا صباح اليوم حداداً على ضحايا الغارة الإسرائيلية في مخيّم عين الحلوة.

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء أمس ملعباً رياضياً في محيط مجمع مسجد خالد بن الوليد عند الشارع التحتاني للمخيم خلال تواجد عدد كبير من الشبان والفتية فيه ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا وجرح 28 آخرين توزعوا على مستشفيات مدينة صيدا.

على الصعيد نفسه، أغلقت بعض المدارس والمحال التجارية أبوابها صباحا في مدينة بعلبك شرق لبنان تضامنا مع الجيش اللبناني على خلفية مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين أمس في اشتباكات مع مطلوبين في منطقة الشراونة.