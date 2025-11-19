إسرائيل تعلن استهداف عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته نفذت أمس الثلاثاء ضربات جوية أسفرت عن اغتيال عنصرين من "حزب الله" في منطقتي بنت جبيل وبليدا جنوبي لبنان.

أوضح الجيش في بيان، أنه في الضربة التي استهدفت منطقة بنت جبيل، تم القضاء على عضو في حزب الله كان ضالعا في أنشطة تهدف إلى إعادة تأسيس قدرات الحزب.

وأضاف أن الضربة المنفصلة في منطقة بليدا أدت إلى مقتل عنصر آخر شوهد وهو يجمع معلومات استخبارية عن مواقع قوات الجيش الإسرائيلي، مضيفا: "تحركات العنصرين تشكل انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد وحماية دولة إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.