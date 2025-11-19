الرئيس النيجيري: مقتل لواء في الجيش على أيدي إرهابيين



وكالات

أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، مقتل لواء في الجيش على أيدي إرهابيين، وهو الضابط الأعلى رتبة الذي يُقتل منذ العام 2021 في الحرب المتواصلة ضد المتطرفين في البلاد.

والاثنين، أعلن تنظيم داعش في غرب إفريقيا أن مقاتليه قتلوا ضابطا كبيرا في الجيش النيجيري بعد كمين ناجح نصبوه لقوة عسكرية في شمال البلاد السبت، مرفقا منشوره بصورة للواء موسى أوبا.

وأشارت الجماعة الإرهابية إلى أن اللواء أصيب في ساقه وكان يحاول الفرار عندما أُسر.

وقال الرئيس النيجري في بيان: أشعر بحزن كبير لمقتل جنودنا وضباطنا خلال تأدية واجبهم، ليعطي الله الصبر لعائلة اللواء موسى أوبا والأبطال الآخرين الذين سقطوا".

ونفى الجيش النيجيري السبت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أسر أوبا ووصفها بأنها روايات كاذبة، مصرا على أنه عاد إلى القاعدة بعد الكمين الذي أسفر عن مقتل جنديين ومقاتلَين من ميليشيا تساعد الجيش في محاربة الإرهابيين.

لكنّ مصدرا استخباراتيا نيجيريا أفاد، أن أوبا أُسر مع 16 جنديا وإنهم يتوقعون السيناريو الأسوأ.

وتخوض السلطات في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حربا منذ 16 عاما ضد جماعة بوكو حرام المتطرفة وتنظيم داعش في غرب إفريقيا.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح حوالى مليونين في شمال شرق نيجيريا.

وأول أمس الاثنين، كشف تقرير أمني ومسؤول في مدرسة داخلية حكومية بنيجيريا، أن مسلحين هاجموا المدرسة الواقعة في ولاية كيبي في وقت مبكر من اليوم ، مما أسفر عن مقتل نائب ناظر المدرسة واختطاف عدد غير معروف من التلميذات.

ورغم الهجمات العسكرية، اجتاح الإرهابيون مرارا قواعد للجيش وتجمعات سكنية هذا العام، ولم ينسحبوا إلا بعد وصول تعزيزات.

وأثارت الزيادة في الهجمات في الآونة الأخيرة مخاوف بشأن سلامة القوات في الخطوط الأمامية وفعالية عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وفقا للغد.

