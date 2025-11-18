إعلان

بسبب أعمال عائلته مع السعودية.. كيف رد ترامب على اتهامه بـ"تضارب المصالح"؟

كتب : محمود الطوخي

10:57 م 18/11/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء، على سؤال حول تضارب المصالح بسبب تعامل منظمته مع شركات سعودية خلال رئاسته.

وأكد ترامب أن لا علاقة له بأعمال عائلته، موضحا: "لا علاقة لي بأعمالهم، لقد كرست كل طاقتي لمهامي كرئيس، ما تفعله عائلتي جيد ولديها أعمال في كل مكان".

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر ترامب أن ما تفعله عائلته مع السعودية "قليل جدا"، إذ أن بإمكانهم فعل الكثير وأن "كل ما فعلوه كان جيدا للغاية".

ومن المرتقب، أن تفتتح منظمة ترامب وشركة "دار جلوبال" السعودية، أحدث فنادق الرئيس الأمريكي في جزر المالديف. كما تخطط الشركة السعودية لبناء مشروع "ترامب بلازا" في إطار توسع أعمال عائلته في منطقة الخليج، وفق بيان للشركة في سبتمبر الماضي.

وذكرت "دار جلوبال"، أن المشروع سيكون الثاني من نوعه الذي يحمل علامة ترامب التجارية في السعودية بعد تدشين برج ترامب في جدة العام الماضي.

وصرّح ترامب بعد انتخابه في عام 2024، بأنه سيسلّم الإدارة اليومية لمحفظته العقارية وملاعب الجولف والإعلام والترخيص والفنادق التي تُقدر بمليارات الدولارات إلى أبنائه عندما يعود إلى البيت الأبيض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب عائلة ترامب السعودية محمد بن سلمان البيت الأبيض

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة