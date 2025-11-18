إعلان

مصادر لرويترز: بن سلمان سيضغط على ترامب للتدخل لإنهاء حرب السودان

كتب- محمد جعفر:

06:36 م 18/11/2025

بن سلمان وترامب

نقلت وكالة رويترز عن خمسة أشخاص مطلعين أن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل شخصيًا للمساعدة في إنهاء الحرب في السودان، خلال محادثات في واشنطن يوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، وهم دبلوماسيان عربيان وثلاثة دبلوماسيين غربيين، أن ولي العهد السعودي يرى أن الضغط المباشر من جانب ترامب ضروري لكسر الجمود في المحادثات الرامية لإنهاء أكثر من عامين ونصف العام من الحرب، مشيرين إلى دوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الشهر الماضي.

وبحسب المصادر، تسعى السعودية من خلال إثارة هذه القضية مع ترامب إلى الاستفادة من رؤيته لنفسه كـ"صانع سلام"، إذ قال ترامب مرارًا إنه يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام لعمله في معالجة الصراعات العالمية.

اندلع الصراع عام 2023 وسط تنافس على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن إراقة الكثير من الدماء ودمار واسع، ونزوح جماعي، وجذب أطرافًا أجنبية، وهدد بتقسيم السودان.

