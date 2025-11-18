إغلاق مدارس بأستراليا ونيوزيلندا بسبب مادة مسرطنة في لعب الأطفال

سيدني- (رويترز)

أُغلقت أكثر من 70 مدرسة في أستراليا ونيوزيلندا الاثنين، لإجراء عمليات تنظيف، بعد اكتشاف مادة الأسبستوس المسرطنة في منتجات رمل اللعب للأطفال واسعة الاستخدام.

تم سحب عدة منتجات من الرمال الملونة بعدما أظهرت التحاليل المخبرية وجود آثار لأسبستوس التريمولايت والكريزوتيل.و

أغلقت عدد من المدارس والحضانات في إقليم العاصمة الأسترالية وواحدة في بريسبان يوم الجمعة، بعد أن أصدرت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) إشعار سحب وطني يوم الأربعاء للمنتجات الموردة من شركة Educational Colours.

لاحقًا، سحبت متاجر كمت وتارجت يوم السبت، مجموعة بناء القلاع الرملية المكونة من 14 قطعة، بالإضافة إلى رمال "ماجيك ساند" باللون الأزرق والأخضر والوردي.

وقالت حكومة الإقليم، الاثنين، إن أكثر من 70 مدرسة أُغلقت للسماح بإجراء تقييم وتنظيف شامل، مضيفة: "لقد وجدنا أن استخدام هذا المنتج منتشر على نطاق واسع في مدارس ACT العامة، ومن أجل سلامة طلابنا وموظفينا والمجتمع، قررنا إغلاق بعض المدارس التي تستخدم هذا المنتج".

ويُعد الأسبستوس مادة محظورة في أستراليا ونيوزيلندا، ويمكن أن يسبب عدة أنواع من السرطان عند استنشاق أليافه أو ابتلاعها.

وأوضحت لجنة ACCC أن منتجات الرمل، المستخدمة في اللعب بالمدارس، تم بيعها من قبل متاجر التجزئة في أستراليا بين 2020 و2025.

وأضافت اللجنة أن الأسبستوس التنفسي لم يُكتشف في أي من العينات التي تم اختبارها، لكنها حذرت: "بينما يعتبر احتمال أن يكون أي أسبستوس موجود محمولًا جوًا أو دقيقًا بما يكفي للاستنشاق منخفضًا، إلا أنه قد يشكل خطورة محتملة".

في نيوزيلندا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة مدارس على الأقل تستخدم منتجات رمال كمت أُغلقت يوم الاثنين لإجراء اختبارات الأسبستوس.

كما تواصل أكثر من 120 مدرسة مع الحكومة بسبب مخاوف من استخدام أحد منتجات الرمل التي تم سحبها.

وقال إيان كابلين، المتحدث باسم وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف بشأن سلامة المنتجات: "ندرك أن وجود الأسبستوس في منتجات يُستخدمها الأطفال سيقلق الآباء ومقدمي الرعاية، ونحث العائلات التي اشترت هذه المنتجات على التوقف عن استخدامها فورًا".