رحلت أليس وإلين كيسلر، التوأمتان المتماثلتان اللتان شكّلتا أحد أبرز رموز الفن الاستعراضي في ألمانيا وأوروبا طوال عقود، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعدما اختارتا إنهاء حياتهما معًا، وفق ما أوردته صحيفة بيلدالألمانية.

وقالت الصحيفة إن الشقيقتين قررتا أنهما لم تعودا راغبتين في مواصلة الحياة، ولجأتا إلى “مساعدة مرافِقة على الموت”، وهي صيغة يسمح بها القانون الألماني بشروط محددة.

وُلدت أليس وإلين كيسلر في 20 أغسطس 1936 في مدينة نيرخاو بولاية ساكسونيا، وبدأتا مسيرتهما الفنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث برزتا كمطربتين وراقصتين وممثلتين ومؤديتين في عدد من البرامج الاستعراضية التي حظيت بشهرة واسعة داخل ألمانيا وفي أوروبا.

وقد رسّختا مكانتهما كأيقونتين في عالم الترفيه، بفضل حضورهما المسرحي وظهورهما المتكرر في عروض وحفلات وبرامج تلفزيونية لاقت انتشارًا واسعًا.

وتُعرف الشقيقتان بارتباطهما الوثيق طوال حياتهما؛ إذ عاشتا معًا، وعملتا معًا، وحققتا مجدهما المهني كفريق واحد.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة بيلد في أبريل 2024، كشفت الشقيقتان عن رغبتهما في أن تُدفنا داخل جرة واحدة، إلى جانب رماد والدتهما إلزا التي توفيت عن 69 عامًا، وكلبهما ييلو الذي عاش 14 عامًا.

وقالت إلين كيسلر للصحيفة آنذاك إنهما وضعتا هذه الرغبة في وصيتهما رسميًا، تعبيرًا عن ارتباطهما الذي لم ينقطع منذ الطفولة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة بيلد، فقد أُبلغت الشرطة ظهر الاثنين بأن الشقيقتين لجأتا إلى “مساعدة مرافِقة على الموت”، وهي صيغة قانونية تتطلب أن يتخذ الشخص قرار إنهاء حياته بإرادته الحرة ومن دون تدخل مباشر من طرف آخر، إضافة إلى كونه بالغًا ويتمتع بالأهلية القانونية.

وتمنع القوانين الألمانية أن يقوم أي شخص بفعل يسبب الموت مباشرة، وهو ما يُصنَّف “قتلًا رحيمًا نشطًا” ويُعدّ محظورًا قانونيًا.

وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وصلت دورية تابعة للشرطة إلى منزل الشقيقتين في بلدة جرينفالد بولاية بافاريا، حيث باشر فريق من مكتب الجنايات إجراء الفحص الأولي للجثتين.

وأكّد الضباط وفاة الشقيقتين في المكان، مُستبعدين وجود أي شبهة جنائية، ومشيرين إلى أن الوفاة جاءت وفق الظروف المشار إليها في الإبلاغ الأولي.