تضم أجزاء من الصومال لإثيوبيا.. خريطة آبي أحمد تشعل الغضب

كتب : سهر عبد الرحيم

03:34 م 21/12/2025

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

كتبت- سهر عبد الرحيم:

أثار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مكتبه خريطة لإثيوبيا تضم أجزاء من الصومال، خاصة المناطق الساحلية على البحر الأحمر، بينما كانت إريتريا وجيبوتي غائبتين تمامًا.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الإثيوبية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الخريطة المُثيرة للجدل على منصة "إكس"، أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العاصمة أديس أبابا يوم الأربعاء الماضي.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل، ووصفه مستخدمو منصات التواصل بأنه "استفزاز واضح".

وانتقد العديد من المحللين والأكاديميين، معتبرين أنها تمثل مؤشر على طموحات إقليمية واسعة ومحاولة لإحياء مساعي إثيوبيا (الدولة الحبيسة) التاريخية للوصول إلى البحر.

وقال بعض المحللين، إن عرض مثل هذه الخريطة يشكل "رسالة سياسية خطيرة"، تضر بشكل مباشر بسيادة وحدود الدول المجاورة لإثيوبيا المعترف بها دوليًا.

وحذروا من أن هذا قد يؤدي إلى إعادة إشعال التوترات السياسية والأمنية في منطقة القرن الإفريقي التي تعاني بالفعل من صراعات قائمة وأوضاع أمنية هشة.

آبي أحمد الصومال إثيوبيا البحر الأحمر ناريندرا مودي أديس أبابا

