إعلان

مسؤولون إسرائيليون: مصير اتفاق غزة يتوقف على لقاء نتنياهو وترامب

كتب : مصراوي

04:39 م 21/12/2025

نتنياهو وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتوقف على الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقده في فلوريدا نهاية ديسمبر الجاري.

وقال المسؤولون، إن قرار إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق يعتمد بشكل أساسي على موقف إدارة ترامب من قضايا شائكة لم تُحسم بعد، أهمها كيفية الربط بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حركة حماس في القطاع.

وبحسب المسؤولين، فإنه من المتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع نهج إدارته في دفع الخطة وآلية اتخاذ القرار.

وتعمل إدارة ترامب على دفع الأطراف إلى الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس السبت في ميامي، مع ممثلين من الوسطاء (مصر وقطر وتركيا).

اقرأ أيضًا:
بقيمة 112 مليار دولار.. خطة أمريكية لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق غزة قطاع غزة بنيامين نتنياهو دونالد ترامب فلوريدا الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية