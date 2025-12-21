مسؤولون إسرائيليون: مصير اتفاق غزة يتوقف على لقاء نتنياهو وترامب

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتوقف على الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقده في فلوريدا نهاية ديسمبر الجاري.

وقال المسؤولون، إن قرار إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق يعتمد بشكل أساسي على موقف إدارة ترامب من قضايا شائكة لم تُحسم بعد، أهمها كيفية الربط بين انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حركة حماس في القطاع.

وبحسب المسؤولين، فإنه من المتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع نهج إدارته في دفع الخطة وآلية اتخاذ القرار.

وتعمل إدارة ترامب على دفع الأطراف إلى الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس السبت في ميامي، مع ممثلين من الوسطاء (مصر وقطر وتركيا).

اقرأ أيضًا:

بقيمة 112 مليار دولار.. خطة أمريكية لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط