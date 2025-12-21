1194 طلبًا لزواج سعوديين من أجانب.. ومصر والمغرب تتصدران القائمة

كشفت تقرير أصدرته وزارة الخارجية السعودية، عن تلقي 1194 طلب زواج لسعوديين خارج المملكة.

ووفقا لما ورد في التقرير، تصدرت مصر والمغرب قائمة الطلبات المقدمة إلى السفارات السعودية، إذ تلقت سفارة المملكة في القاهرة 382 طلبا، فيما استقبلت السفارة في الرباط 353 طلبا، ثم حل الأردن ثالثا بـ249 طلبا، للحصول على موافقة على الزواج.

ويستوجب زواج المواطن السعودي من أجنبية خارج المملكة، موافقة الجهات الرسمية عقب تقديم طلب إلكتروني يشمل كافة المستندات؛ إذ يُحظر على فئات معينة بما في ذلك موظفين حكوميين وعسكريين وطلاب مبتعثين، الزواج من أجنبية.

كذلك، تحدد القوانين فئات عمرية للمواطنين السعوديين بين 30 و70 عاما، على ألا يقل عمر الزوجة الأجنبية عن 18 عاما وأن تكون مسلمة الديانة، مع تقديم إثباتات مالية وصحية، فضلا عن تصديق العقد من سفارة المملكة في البلد لاحقا.

وتعتمد التفاصيل على ما إذا كانت الزوجة من مواليد المملكة السعودية أم من خارجها.

ويُمنع على العسكريين والموظفين الدبلوماسيين والطلاب المبتعثين وأعضاء مجلس الشورى، الزواج من أجنبية.

وتشترط القوانين على طالب الزواج، تقديم تقرير طبي شخصي له، وكذلك تقرير طبي عن الحالة الصحية لزوجته في حال كان متزوجا، إلى جانب تعريف عمل يلزم تصديقه من الغرفة التجارية إذا كان موظفا أهليا، أو مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل.

إلى جانب ذلك، يتوجب على الزوج تقديم صورة لبطاقة الأحوال أو كرت العائلة حال كان متزوجا، وصورة لشهادة الوفاة أو وثيقة الطلاق لمن سبق له الزواج، وكذا صورة شخصية للزوج.

وتنص المادة التاسعة من لائحة زواج السعودي بغير سعودية، أو السعودية بغير سعودي، على أن أي مخالفة للأحكام السابقة يترتب عليها محاكمة التزوج تأديبيا لدى ديوان المظالم، كما سيُمنع من توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة في المملكة، وحظر دخول الزوج أو الزوجة الأجنبية إلى السعودية، وإنهاء إقامتهما إذا كانا داخل البلاد.

في الوقت نفسه، يواجه زواج السعوديين من أجانب تحديات تتلخص في إجراءات استخراج الإقامة والجنسية للزوجة الأجنبية، وكذا عدم احتسابها ضمن التوطين ما يؤثر على الاستقرار الوظيفي، فضلا عن الصعوبات القانونية في حال انفصال الزوجة أو حضانة الأطفال.

على ضوء ذلك، باتت أسباب زواج السعوديين من أجانب من بين أكثر المواضيع تأثيرا على السياسات الاجتماعية في المملكة.

وجاءت طلبات زواج السعوديين من أجانب وفقا للترتيب التالي:

السفارة السعودية في القاهرة: 382 طلبا للزواج

السفارة في الرباط: 353 طلبا

السفارة في عمّان: 249 طلبا

السفارة في جاكرتا: 41 طلبا

السفارة في أبوظبي: 27 طلبا

السفارة في واشنطن: 17 طلبا

السفارة في تونس: 16 طلبا

السفارة في لندن: 14 طلبا