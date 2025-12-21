إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصرين بحزب الله و3 آخرين في غزة

كتب : مصراوي

04:07 م 21/12/2025

حزب الله اللبناني

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف عنصرين من حزب الله في منطقة ياطر جنوبي لبنان.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف في 3 أحداث مختلفة "مشتبهين"، بزعم أنهم تجاوزوا "الخط الأصفر" بقطاع غزة وشكلوا تهديدًا على قواته، وفق ادعائه.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال شن غارات يومية على القطاع الفلسطيني.

كما تواصل إسرائيل استهداف جنوب لبنان بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله، على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الجانبين في نوفمبر 2024، الذي أنهى عامًا من العمليات العسكرية المتبادلة.

حزب الله جيش الاحتلال لبنان

