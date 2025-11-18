الدفاع الروسي دمر 31 مسيرة.. هجوم أوكراني على محطات طاقة بدونيتسك



وكالات

قال الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا غير مسبوق خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.

وأضاف دينيس بوشيلين، أن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل وإن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

وقال بوشلين أمس الإثنين، إن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل، ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا عن الهجوم.

كثفت كييف من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل فتاة وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء.

وكتب حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على تليجرام: "شن العدو هجمات صاروخية على مدينة بيريستين وتوفيت فتاة تبلغ 17 عاما بعدما أصيبت بجروح خطرة في المستشفى".

وأضاف: "حتى الساعة، هناك 9 مصابين 7 منهم نقلوا إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ موجودة في المكان.

وفي دنيبروبيتروفسك المجاورة، أبلغ الحاكم فلاديسلاف جاييفانينكو عن حرائق في دنيبرو مرتبطة بهجوم مسيّرات، لكن دون ذكر أي وفيات أو إصابات محتملة.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تستهدف روسيا البلاد بشكل شبه يومي بمسيّرات وصواريخ.

والإثنين، أسفرت غارات جوية روسية في منطقة خاركيف عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة بمناطق سكنية، بما في ذلك روضة أطفال، وفقا للسلطات المحلية.

ومع اقتراب فصل الشتاء، صعدت موسكو ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة.

من جهتها، تستهدف كييف بانتظام مستودعات ومصافي نفط ومنشآت طاقة أخرى في روسيا.

وعلى الجبهة، يواصل الجيش الروسي الذي يتفوق على القوات الأوكرانية عديدا وعتادا تقدمه شرقا، إذ أعلن الإثنين السيطرة على 3 قرى جديدة في مناطق دونيتسك وخاركيف ودنيبروبيتروفسك.

ووقّع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب باريس الإثنين، إعلان نيات يمهّد لشراء أوكرانيا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" قد يصل عددها إلى نحو مئة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف، وفقا للغد.