نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل بسبب أحداث شغب المستوطنين بالضفة

أكد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى أعمال الشغب العنيفة في الضفة الغربية ومحاولة مستوطنين متطرفين أخذ القانون بأيديهم.



وقال نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن المستوطنين المتطرفين الذين يقومون بأعمال الشغب العنيف في الضفة لا يمثلون المستوطنين، داعيًا قوات الاحتلال بتقديمهم للعدالة.



وأكد رئيس حكومة الاحتلال اعتزمه على التعامل مع المتطرفين بشكل شخصي، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع الوزراء المعنيين من أجل إيجاد رد على هذه الظاهرة الخطيرة.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن أعمال شغب المستوطنون في الضفة تضر بدولة إسرائيل وتسبب ضرر لمشروع الاستيطان، مطالبًا قوات الاحتلال من التعامل معهم بحزم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المستوطنين هاجموا قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة، وأحرقوا 3 منازل مأهولة بالسكان و3 مركبات كانت بالشارع أثناء مرورهم، إضافة إلى إحراق كرفان.