إعلان

نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل بسبب أحداث شغب المستوطنين بالضفة

كتب-عبدالله محمود:

10:28 م 17/11/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى أعمال الشغب العنيفة في الضفة الغربية ومحاولة مستوطنين متطرفين أخذ القانون بأيديهم.


وقال نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن المستوطنين المتطرفين الذين يقومون بأعمال الشغب العنيف في الضفة لا يمثلون المستوطنين، داعيًا قوات الاحتلال بتقديمهم للعدالة.


وأكد رئيس حكومة الاحتلال اعتزمه على التعامل مع المتطرفين بشكل شخصي، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع الوزراء المعنيين من أجل إيجاد رد على هذه الظاهرة الخطيرة.


ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن أعمال شغب المستوطنون في الضفة تضر بدولة إسرائيل وتسبب ضرر لمشروع الاستيطان، مطالبًا قوات الاحتلال من التعامل معهم بحزم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المستوطنين هاجموا قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم بالضفة، وأحرقوا 3 منازل مأهولة بالسكان و3 مركبات كانت بالشارع أثناء مرورهم، إضافة إلى إحراق كرفان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو اجتماع عاجل المستوطنين بالضفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو