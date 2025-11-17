ترامب: علينا المحافظة على أغلبية جمهورية في الكونجرس مهما بلغ الثمن

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أهمية المحافظة على أغلبية وجود الحزب الجمهورية داخل الكونجرس الأمريكي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة مهما بلغ الثمن

وقال ترامب خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، إن الديمقراطيون يحاولون الاستيلاء على جميع المقاعد البرلمانية في كل مكان ولكن لن نسمح بحدوث ذلك.

وأضاف ترامب:"سأؤيد بقوة ضد أي عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب من ولاية إنديانا العظيمة يصوت ضد الحزب الجمهوري وأمتنا من خلال عدم السماح بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمقاعد الكونجرس في مجلس النواب الأمريكي كما تفعل كل ولاية أخرى في أمتنا، جمهورية أو ديمقراطية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيون يحاولون سرقة المقاعد في كل مكان، ولن يسمح بحدوث ذلك، مطالبًا الجمهوريين بالرد.