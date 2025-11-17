بعد الحكم بإعدامها.. بنجلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة

وكالات

دعت وزارة خارجية بنجلاديش، اليوم الاثنين، الحكومة الهندية لتسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة "فورًا"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت خارجية بنجلاديش، إن الهند ملزمة بتسليم رئيسة الوزراء السابقة بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.

وقضت محكمة في بنجلاديش، اليوم، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيس الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024 .

وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة دكا، في بث مباشر.

وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم، بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.

ودعا حزب "رابطة عوامي"، الذي تتزعمه حسينة، إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجًا على الحكم.

وصدر الحكم غيابيًا على الشيخة حسينة ، إذ تقيم حاليًا في الهند.

ووصفت الشيخة حسينة المحاكمة بأنها " صورية" غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانت تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.