بينهم 3 أطفال.. مقتل وإصابة 13 شخصا إثر هجوم صاروخي روسي على خاركيف

قال فيتالي كارابانوف رئيس الإدارة العسكرية في مدينة بالاكليا بشرق أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن هجوما صاروخيا روسيا على المدينة أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10آخرين، بينهم 3 أطفال.

وأضاف كارابانوف، أن الهجوم وقع ليلا واستهدف مركز المدينة، مشيرا إلى أن 9 من المصابين العشرة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم يصدر أي رد بعد من موسكو على الهجوم، وفقا للغد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة تصريحات كارابانوف من مصادر مستقلة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن البيانات اليومية لوزارة الدفاع، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت روسيا يوم الأحد، إن قواتها أحرزت تقدما كبيرا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، وسيطرت على بلدتين في إطار هجوم كبير يهدف إلى السيطرة على المنطقة بأكملها.

ورغم امتلاكها جيشا أصغر من الجيش الروسي، تسعى أوكرانيا جاهدة لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونيتسك مع الحفاظ على استقرار بقية الجبهات، في ظل هجمات مكثفة بالمدفعية والطائرات المسيّرة تشنها وحدات روسية تتمتع بقدرة عالية على المناورة.

ومنذ زحفها إلى داخل منطقة دنيبروبتروفسك أواخر يونيو حزيران، أظهرت خرائط صادرة عن جهات مؤيدة لأوكرانيا أن القوات الروسية واصلت التقدم هناك وفي منطقة زابوريجيا المجاورة، حيث تقدمت بما لا يقل عن 30 كيلومترا على طول جبهة واسعة نسبيا خلال الأسابيع الستة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على ريفنوبيليا، ما يهدد بلدة هوليايبول في الجنوب بأن تصبحا هدفا لهجمات روسية من عدة جهات.

وقالت إن قواتها سيطرت أيضا على بلدة مالا توكماتشكا التي تبعد تسعة كيلومترات فقط عن أوريخيف.

وقال يوري بودولياكا، أحد كبار مدوني الحرب الروس: "من الصعب المبالغة في تقدير أهمية هذه البلدة في الدفاع عن أوريخيف"، مضيفا أن مالا توكماتشكا في الأساس "بوابة أوريخيف"، وفقا للغد.