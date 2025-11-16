رئيس مجلس النواب الأمريكي: ليس هناك ما نخفيه في ملفات إبستين

وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأحد، إنه يعتقد أن عملية التصويت المقبلة على نشر ملفات وزارة العدل الخاصة بالمتهم في قضايا الاتجار الجنسي جيفري إبستين سيساعد في تهدئة المزاعم بأن الرئيس دونالد ترامب تربطه أي صلة بانتهاكاته.

واتهم حونسون، وهو زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، الديمقراطيين بمهاجمة ترامب بناء على نظرية مفادها أنه متورط في القضية، مؤكدا أنه "ليس كذلك".

وأضاف جونسون: "إبستين هو خطة الديمقراطيين الكاملة؛ لذلك سننتزع هذا السلاح من أيديهم. دعونا ننجز هذا الأمر(التصويت) ونمضي قدما، ليس هناك ما نخفيه".

في المقابل، قال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي كان من بين رعاة العريضة الداعية للتصويت على نشر الملفات، إنه يتوقع أن يصوت ما يزيد عن 40 نائبا جمهوريا لصالح نشر الملفات.

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، بـ219 مقعدا، مقابل 214 للديمقراطيين.

وأوضح خانا في تصريحاته لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة "إن بي سي"، أن الأمر لا يتعلق بترامب بل بمحاسبة كل الأفراد ذوو النفوذ الذين شاركوا في إساءة معاملة آلاف الضحايا.

وأضاف خانا: "هذا ليس تحيّزا حزبيا. علينا محاسبة الجميع، ينبغي رحيل فئة إبستين".