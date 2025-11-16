حماس: أمريكا تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة

وكالات

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن تعديلات ومحاور مشروع القرار الأمريكي لا تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة.

وطالب حازم قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، من مجلس الأمن الدولي حماية حق الشعب الفلسطيني ومنع الحرب على القطاع.

وأضاف قاسم: "نريد قرارا من مجلس الأمن يمنع توغل الاحتلال على غزة أو الضفة أو القدس"

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة إصدار قرار يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة.