مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية.. فيديو

كتب : مصراوي

07:35 م 16/11/2025

انهيار منجم

وكالات

أفادت الشرطة المحلية بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير رسمي في جنوبي الكونغو.

وقال مسؤول في الشرطة إن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأول الجمعة في منجم مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا.

وبينما ذكرت تقارير أولية أن ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت.

وما تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويُفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

الكونغو انهيار منجم انهيار أرضي

