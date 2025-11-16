وكالات

أفادت الشرطة المحلية بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير رسمي في جنوبي الكونغو.

وقال مسؤول في الشرطة إن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأول الجمعة في منجم مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا.





رعب في كاواما، لوالابا، جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس.



يقال إن انهيارا أرضيا هائلا في منجم حرفي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا.#Landside Republic of the Congo 🇨🇬

وبينما ذكرت تقارير أولية أن ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت.

وما تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويُفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.