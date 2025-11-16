خلال الليلة الماضية.. روسيا تُعلن إسقاط 57 مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.



وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر الجاري حتى الساعة 7:00 صباح الأحد، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و17 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لسكاي نيوز.