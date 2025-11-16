

وكالات

قال قائد العمليات البحرية الأمريكية، إنه من الطبيعي أن تتوقع واشنطن أن تستخدم بحرية كوريا الجنوبية الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية، عند بنائها، للمساعدة في مواجهة تهديدات الصين.

أكد الأدميرال داريل كاودل، بعد الموافقة الأمريكية على مساعي كوريا الجنوبية للحصول على أول غواصة نووية، أن هذه الشراكة يجب أن تعمل كحلف لتحقيق أهداف مشتركة ضد التهديد الصيني.

وأشار إلى أن الغواصات النووية ستعطي البحرية الكورية الجنوبية دورا أكبر ليس فقط إقليميا وإنما على مستوى عالمي، معبرا عن قناعته بأن كوريا ستتحمل مسؤولية نشر هذه الغواصات عالميا.

وأضاف أن شراكة أمريكا وكوريا الجنوبية ضرورية لمواجهة أنشطة الصين في المنطقة الرمادية وتعزيز آليات الردع، مع احتمال إجراء تدريبات بحرية مشتركة في مياه البحر الأصفر.

كما بين أهمية التعاون في بناء السفن وتطوير القدرات البحرية بين البلدين، ورصد تهديدات كوريا الشمالية، خصوصا من حيث التقنيات غير المأهولة تحت الماء، وفقا لروسيا اليوم.