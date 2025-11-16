120 مصابًا بينهم 100 ضابط.. اشتباكات عنيفة تنهي مسيرة سلمية في المكسيك



وكالات

خرج آلاف المتظاهرين أمس السبت، في مسيرة سلمية بمدينة مكسيكو سيتي احتجاجا على استمرار الجريمة والفساد في البلاد.

وشهدت الاحتجاجات التي نظمها شباب من "الجيل Z" مشاركة واسعة من فئات عمرية مختلفة وأحزاب معارضة.

وتحولت المسيرة السلمية إلى مواجهات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابة 120 شخصًا بينهم 100 ضابط شرطة، فيما تم اعتقال 20 متظاهرا.

واتهمت السلطات المكسيكية بعض المتظاهرين بمهاجمة رجال الشرطة باستخدام الحجارة والألعاب النارية والعصي والسلاسل.

كما قام المحتجون بالاستيلاء على دروع ومعدات شرطية خلال المواجهات.

وتشهد حركات الاحتجاج التي يقودها شباب "الجيل Z" انتشارا واسعا في عدة دول حول العالم، حيث تركز على قضايا الفساد وعدم المساواة والتراجع الديمقراطي.

وعبر الشباب المكسيكي من خلال الاحتجاجات عن إحباطهم من تفشي الفساد المنظم وانتشار الجريمة والعنف، مطالبين بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها العصابات الإجرامية.

من جهتها، تتهم الرئيسة كلوديا شينباوم الأحزاب اليمينية المعارضة بالتسلل إلى الحركة الاحتجاجية وتوجيهها.

بينما تؤكد قيادات الاحتجاج أنها حركة شعبية مستقلة، وفقا لروسيا اليوم.