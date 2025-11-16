إصابة 3 أشخاص إثر هجوم بمسيرات أوكرانية في مقاطعة فولجوجراد الروسية



وكالات

قال حاكم مقاطعة فولجوجراد الروسية أندريه بوتشاروف، إن مباني سكنية في منطقتين بمدينة فولجوجراد تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار معادية.

وأشار الحاكم إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية.

وأوضح بوتشاروف، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في المنطقة، تصدت لهجوم كبير بطائرات بدون طيار على مقاطعة فولجوجراد.

وأضاف الحاكم: "تم استهداف بعض المباني السكنية في هجوم إرهابي من قبل نظام كييف الإجرامي، وللأسف هناك 3 مصابين".

ووفقا له، لا يوجد أي خطر على حياة المصابين، ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق في أحد المباني المستهدفة خلال الهجوم المعادي.

وأكد الحاكم أن الهيئات الرسمية الإقليمية ذات العلاقة، تقوم بتحديد طبيعة الأضرار، وتم تكليف إدارة مدينة فولجوجراد بإعداد مركز إقامة مؤقت للسكان المتضررين.

يشار إلى أن نظام كييف، يتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشات الحيوية المدنية في روسيا.

من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.