إسطنبول - (د ب أ)

دخل سائحان اثنان إضافيان المستشفى في إسطنبول بسبب أعراض التسمم الغذائي، بعد وفاة امرأة ألمانية وطفليها الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة أنباء دوغان اليوم السبت بأنهما كانا يقيمان في نفس الفندق في حي الفاتح مثل الأسرة الألمانية، وتجري الشرطة تحقيقا في الموقع.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" إن السائحين المريضين من إيطاليا والمغرب.

ولا يزال رب الأسرة يتلقى العلاج في وحدة عناية مركزة في إسطنبول، ومن المقرر أن يتم دفن المرأة وطفليها في أفيون قرة حصار غربي تركيا، حيث للأسرة جذور هناك، في وقت لاحق من اليوم.

وما زال التسمم الغذائي من الأسباب المحتملة للوفاة، لكن نتائج الفحوصات المخبرية لم تصدر بعد، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، ولم يوضح التقرير المبدئي للتشريح إلا معلومات قليلة الأهمية.

وتم اعتقال أربعة مشتبه بهم أمس الجمعة، بحسب بيانات هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "تي آر تي".

والأربعة هم باعة للحلويات وبلح البحر المحشو وطبق "كوكوريتش" المصنوع من أمعاء الخراف، ويتهمون بالقتل غير العمد، بحسب الأناضول، وأفاد التقرير بأن جميع المشتبه بهم لديهم سوابق جنائية.