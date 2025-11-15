إعلان

فيديو وصور.. أمطار غزيرة على مكة واستنفار وتحذيرات من الأرصاد

كتب : مصراوي

02:33 م 15/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أمطار غزيرة على مكة المكرمة (2)
  • عرض 6 صورة
    أمطار غزيرة على مكة المكرمة (4)
  • عرض 6 صورة
    أمطار غزيرة على مكة المكرمة (5)
  • عرض 6 صورة
    أمطار غزيرة على مكة المكرمة (1)
  • عرض 6 صورة
    أمطار غزيرة على مكة المكرمة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستوى جاهزيتها إلى الدرجة القصوى، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مع تسخير جميع الموارد وتعزيز الاستعدادات الميدانية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن أمطارًا غزيرة هطلت اليوم، مصحوبة بزخات من البرد على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وفعّلت هيئة الهلال الأحمر خطط الجاهزية في جميع القطاعات الإسعافية، ورفعت من جاهزية مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي لمتابعة الحالة المطرية لحظة بلحظة، لتوجيه الفرق الميدانية وفق أعلى المعايير التشغيلية لضمان سرعة الوصول للمواقع المتأثرة.

وعزّزت الهيئة انتشار فرق الإسعاف من خلال التمركز في مواقع الدعم الحيوية داخل المحافظات الأكثر تأثرًا، بما في ذلك المناطق القريبة من مجاري الأودية والطرق السريعة ونقاط الازدحام المروري والمناطق الوعرة، بما يضمن سرعة وفاعلية التدخل خلال الظروف الجوية الطارئة.

ومن جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من استمرار هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، ورهاط ومدركة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه، وفق "واس".

وأفاد المركز، بأن الحالة ستستمر حتى الساعة الثالثة مساء. وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار غزيرة هيئة الهلال الأحمر السعودي مكة المكرمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل