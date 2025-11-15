فيديو وصور.. أمطار غزيرة على مكة واستنفار وتحذيرات من الأرصاد

وكالات

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستوى جاهزيتها إلى الدرجة القصوى، تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على المنطقة، مع تسخير جميع الموارد وتعزيز الاستعدادات الميدانية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن أمطارًا غزيرة هطلت اليوم، مصحوبة بزخات من البرد على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وفعّلت هيئة الهلال الأحمر خطط الجاهزية في جميع القطاعات الإسعافية، ورفعت من جاهزية مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي لمتابعة الحالة المطرية لحظة بلحظة، لتوجيه الفرق الميدانية وفق أعلى المعايير التشغيلية لضمان سرعة الوصول للمواقع المتأثرة.

وعزّزت الهيئة انتشار فرق الإسعاف من خلال التمركز في مواقع الدعم الحيوية داخل المحافظات الأكثر تأثرًا، بما في ذلك المناطق القريبة من مجاري الأودية والطرق السريعة ونقاط الازدحام المروري والمناطق الوعرة، بما يضمن سرعة وفاعلية التدخل خلال الظروف الجوية الطارئة.

تحققت أعظم الأمنيات، المطر وقت صلاة الفجر من قلب مكه🤍

#مكه_الان pic.twitter.com/RTZ5gfbdvb — ْ (@iiab9_) November 15, 2025

ومن جانبه، نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من استمرار هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، ورهاط ومدركة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه، وفق "واس".

وأفاد المركز، بأن الحالة ستستمر حتى الساعة الثالثة مساء. وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.