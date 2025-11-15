"تحولت إلى برك مائية".. خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (فيديو-صور)

مصراوي

مع أول منخفض جوي يضرب قطاع غزة، تعرضت خيام عدة للنازحين للتلف، وغرقت أخرى في الأوحال وتحولت إلى برك مائية.

غزة بعد امطار شديدة هذا الصباح



و غرق عشرات الخيام pic.twitter.com/S3eOC9lIto — Hanzala (@Hanzpal2) November 14, 2025

وتفاقم الأمطار الغزيرة، وهي الأولى خلال الموسم الحالي، من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة، إذ تحول القطاع إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي خلال حرب الإبادة الجماعية التي اندلعت في أكتوبر 2023.

هذا ليس مقطع ذكاء اصطناعي ، هذا مقطع حقيقي من غزة قبل قليل 💔

يارب لطفك ورحمتك بأهل الخيام !! pic.twitter.com/GHwS0U4eM1 — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) November 14, 2025

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأكدت الوكالة الأممية، السبت، أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة وهي متوفرة لديها، مضيفة "وندعو للسماح لنا بتقديمها للسكان".

أمطار الشتاء تضرب خيام النازحين في غزة، بعد أن دمّرت إسرائيل منازلهم.

آلاف العائلات تواجه البرد القارس بلا مأوى يحميها.

pic.twitter.com/SoaKT3rW6u — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 14, 2025

وفي السياق ذاته، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.

يوم ثاني من الأمطار على مدينة غزة



العائلات تفترش الارض بعد غرق خيامهم الليلة الماضية بعد المطر الشديد.



غزة تعيش حرب من نوع آخر من المعاناة pic.twitter.com/pCiB7e5rCb — Hanzala (@Hanzpal2) November 15, 2025

وأضاف بصل -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.