"تحولت إلى برك مائية".. خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (فيديو-صور)

كتب : مصراوي

12:53 م 15/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (2)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (4)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (5)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (6)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (7)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (3)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (9)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (10)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (12)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (1)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (8)
  • عرض 13 صورة
    خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (13)

مصراوي

مع أول منخفض جوي يضرب قطاع غزة، تعرضت خيام عدة للنازحين للتلف، وغرقت أخرى في الأوحال وتحولت إلى برك مائية.

وتفاقم الأمطار الغزيرة، وهي الأولى خلال الموسم الحالي، من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة، إذ تحول القطاع إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي خلال حرب الإبادة الجماعية التي اندلعت في أكتوبر 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأكدت الوكالة الأممية، السبت، أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة وهي متوفرة لديها، مضيفة "وندعو للسماح لنا بتقديمها للسكان".

وفي السياق ذاته، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.

خيام غزة الأمطار الغزيرة برك مائية قطاع غزة حرب الإبادة الجماعية

