"تحولت إلى برك مائية".. خيام غزة تغرق تحت الأمطار الغزيرة (فيديو-صور)
كتب : مصراوي
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
مصراوي
مع أول منخفض جوي يضرب قطاع غزة، تعرضت خيام عدة للنازحين للتلف، وغرقت أخرى في الأوحال وتحولت إلى برك مائية.
غزة بعد امطار شديدة هذا الصباح— Hanzala (@Hanzpal2) November 14, 2025
و غرق عشرات الخيام pic.twitter.com/S3eOC9lIto
وتفاقم الأمطار الغزيرة، وهي الأولى خلال الموسم الحالي، من مأساة الكثير من سكان قطاع غزة، إذ تحول القطاع إلى أنقاض نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي خلال حرب الإبادة الجماعية التي اندلعت في أكتوبر 2023.
هذا ليس مقطع ذكاء اصطناعي ، هذا مقطع حقيقي من غزة قبل قليل 💔— جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) November 14, 2025
يارب لطفك ورحمتك بأهل الخيام !! pic.twitter.com/GHwS0U4eM1
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأمطار تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح بما في ذلك الخيام المؤقتة.
وأكدت الوكالة الأممية، السبت، أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة وهي متوفرة لديها، مضيفة "وندعو للسماح لنا بتقديمها للسكان".
أمطار الشتاء تضرب خيام النازحين في غزة، بعد أن دمّرت إسرائيل منازلهم.— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 14, 2025
آلاف العائلات تواجه البرد القارس بلا مأوى يحميها.
pic.twitter.com/SoaKT3rW6u
وفي السياق ذاته، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه تتعامل مع عشرات خيام النازحين الغارقة في مناطق عدة بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.
وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.
يوم ثاني من الأمطار على مدينة غزة— Hanzala (@Hanzpal2) November 15, 2025
العائلات تفترش الارض بعد غرق خيامهم الليلة الماضية بعد المطر الشديد.
غزة تعيش حرب من نوع آخر من المعاناة pic.twitter.com/pCiB7e5rCb
وأضاف بصل -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.
غزة— محب السيد عبدالملك الحوثي (@e___5___e) November 14, 2025
الآباء والامهات النازحون يكافحون لإنقاذ أطفالهم من غرق خيامهم الهشة بعد امطار غزيرة على القطاع.pic.twitter.com/hkoz0ibhg7