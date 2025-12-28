الرئيس الأوكراني: سأجري محادثات مع زعماء أوروبيين بعد اجتماع ترامب



وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه سيجري محادثات مع زعماء أوروبيين بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وسط سعي كييف إلى اتخاذ موقف أقوى لمنع روسيا من إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، أنه تحدث مع مجموعة من شركاء أوكرانيا لتنسيق الأولويات على المسار الدبلوماسي.

وأضاف في منشور على تليجرام: "غدا، بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب، سنواصل النقاش".

كان زيلينسكي قد قال: إنه سيوضح خلال محادثاته مع ترامب أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع في فلوريدا: "بالطبع، توجد اليوم خطوط حمراء لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

ورفض مرارا مطالب موسكو، التي أثيرت أيضا من قبل ترامب، بأن تتنازل أوكرانيا عن أجزاء من منطقة دونيتسك التي لا تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

وأشار إلى أن كييف طرحت "مقترحات توافقية" بشأن القضايا الإقليمية العالقة.

وأضاف زيلينسكي، أنه يخطط لمناقشة مع ترامب إطارا مكونا من 20 نقطة لخطة سلام محتملة قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال: "الأهم هو ضمانات الأمن في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى حماية من الهجمات الروسية المتجددة".

وأشار إلى أن الغارات الجوية اليومية من روسيا تظهر عدم رغبتها في السلام، وأنه سيسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية من ترامب.

وأضاف أن دفاعات أوكرانيا الجوية بحاجة إلى مزيد من الصواريخ لمواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

وأوضح زيلينسكي، أن مفاوضات موازية تجرى مع الشركاء الأوروبيين بشأن ضمانات الأمن، ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا على شكل قروض بمليارات اليوروهات، لكنه أشار إلى وجود فجوات تمويلية لا تزال قائمة، وفقا للغد.