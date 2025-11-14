الدعم السريع: شروط البرهان للتفاوض "أحلام يقظة"

وكالات

قال عمران عبد الله، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن اشتراط رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تسليم الدعم السريع لسلاحه من أجل المفاوضات، "لا يعدو أن يكون أحلام يقظة وأماني بعيدة عن الواقع"، وفق تعبيره.

وزعم عبد الله، اليوم الجمعة، أن إعلان البرهان للتعبئة العامة ورفضه التفاوض "رسالة لمن يظن أنه قد يستجيب لمبادرات إنهاء الحرب".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة، داعيًا الشعب السوداني إلى حمل السلاح ومواجهة المتمردين.

وقال البرهان، في تصريحات إعلامية له اليوم:" أنه يجب على كل السودانيين المشاركة في المعركة، وكل شخص قادر على حمل السلاح عليه التقدم".

وأكد البرهان، أن حماية القوات المسلحة للسودان ووحدتها هي أهم شئ، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين.

وأضاف: "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهؤلاء القتلة معنا في البلاد".

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلًا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.