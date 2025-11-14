أوروبا تبحث تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن الاتحاد الأوروبي يناقش تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني للعمل في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الدفاع الإندونيسي جعفري شمس الدين، اليوم الجمعة، أن بلاده تعد 20 ألف جندي لإرسالهم إلى قطاع غزة لتولي مهام تتعلق بالصحة والبناء خلال عملية حفظ السلام المقررة في القطاع، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال شمس الدين، إن القوة ستشمل أطباء ومهندسين لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وبناء البنى التحتية الرئيسية اللازمة للحياة اليومية في القطاع.

وتعد إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، من بين الدول التي ناقشت الولايات المتحدة معها خطط نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، والتي تشمل أذربيجان ومصر وقطر.

والأسبوع الماضي، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة أعدت مسودة لإنشاء هذه القوة التي من شأنها أن تسمح لها "باستخدام كل التدابير الضرورية" لنزع السلاح في غزة، وتأمين حدودها، وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات، ودعم قوة الشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها حديثًا.