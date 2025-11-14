مقتل رجل في تبادل لإطلاق النار مع شرطة نيويورك بعدما هدد أشخاصا بسلاحه



نيويورك- (أ ب)

ذكرت شرطة نيويورك أن رجلا مسلحا قتل أمس الخميس في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة نيويورك بعد أن صوب سلاحه إلى رجل في مصعد مبنى سكني وعامل في متجر للوجبات الجاهزة وهدد بإطلاق النار على مستشفى.

وقال قائد الدوريات فيليب ريفيرا للصحفيين إن رجال إدارة شرطة نيويورك نقلوا الرجل إلى مستشفى بمركبة شرطة وأعلنت وفاته. وتم نقل رجال الشرطة إلى أحد المستشفيات لتقييم حالتهم.

وأضافت الشرطة أن الرجل كان في مصعد في مبنى سكني في آبر إيست سايد في مانهاتن، حوالي الساعة السابعة مساء، عندما تحدث إلى رجل آخر ثم أخرج سلاحا ناريا وصوبه نحوه.

وأضافت الشرطة أن الرجل توجه بعد ذلك إلى متجر قريب لبيع الوجبات الجاهزة وصوب مسدسا نحو أحد العمال وطلب منه الاتصال برقم 911، قائلا إنه سيتوجه إلى مستشفى لإطلاق النار عليه.

وبعد ذلك بوقت قصير، دخل الرجل مركز /ماونت سيناي/ الطبي لفترة وجيزة، قبل أن يغادر ويضع سلاحا ناريا على الأرض. ثم عاد إلى الداخل، حيث أخبر رجل شرطة يعمل في وظيفة أمنية مدفوعة الأجر إنه يحمل سلاحا ناريا، طبقا لما ذكرته الشرطة.

وخرج الرجل بعد ذلك إلى الشارع وواجه رجال شرطة في مركباتهم. وقال ريفيرا إن الرجل أطلق النار على الفور على رجال الشرطة عندما خرجوا من مركباتهم. وأضاف أن رجال الشرطة ردوا عليه بإطلاق النار وأصابوه.

ولم يكشف ريفيرا تفاصيل بشأن الرجل.