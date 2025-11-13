بيروت- (د ب أ)

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الخميس، إن "تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة يشكّل أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها.

وأضاف الحجار، في كلمة خلال مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان" اليوم في بيروت، "نواجه اليوم تحدياً أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج".

‎وأشار إلى أن الجيش اللبنانيّ "يتولّى، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة".

وتابع:"رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات".

ومضى قائلا :"كونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، وكونوا المثلَ الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقاً نحو أفق الانفتاح والازدهار الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار".