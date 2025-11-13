إعلان

إصابة 3 أفراد أمن إثر اشتباكات مع عناصر من النظام السابق في سوريا

كتب : مصراوي

08:28 ص 13/11/2025

قوات الأمن السورية

وكالات
أصيب 3 من أفراد قوات الأمن السوري، في اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة من عناصر النظام السابق قرب بلدة جبلة في ريف اللاذقية.

وألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من عناصر النظام السابق مؤلفة من 13 شخصا في كمين محكم في منطقة الشيخ بدر بريف محافظة طرطوس، الواقعة على ساحل البحر المتوسط في غرب سوريا أيضا.

ونفذت قوات الأمن الداخلي في طرطوس عملية أمنية محكمة بعد متابعة وتحريات دقيقة استهدفت "وكرا لمجموعة خارجة عن القانون كانت تتحصّن في المناطق الجبلية".

وأسفرت العملية عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة وإلقاء القبض على أفراد المجموعة حيث تحقق الجهات المختصة معهم حاليا، وفقا لروسيا اليوم.

قوات الأمن السوري ريف اللاذقية سوريا النظام السوري السابق بشار الأسد أحمد الشرع

