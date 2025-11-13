وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح أطراف الصراع في السودان

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن قصف القوارب المحملة بالمخدرات في منطقة الكاريبي يأتي في إطار صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى حماية الأمن القومي الأمريكي، مشدداً على أن بلاده لن تتردد في الاستمرار في هذه العمليات ما دامت تهدف إلى منع تهديدات المخدرات والإرهاب.

وأعرب روبيو خلال تصريحات إعلامية الأربعاء، عن قلق أمريكا البالغ تجاه الأوضاع الإنسانية في السودان، مطالباً بـ"وقف فوري لتسليح قوات الدعم السريع وأي طرف آخر في الصراع".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بعض الدول ما زالت تمد أطراف النزاع بالسلاح، وهو أمر يجب أن يتوقف فوراً.

وأضاف الوزير أن قوات الدعم السريع توافق على بعض الأمور في المفاوضات ثم لا تلتزم بها، مؤكداً تورطها في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، من بينها جرائم اغتصاب وانتهاكات واسعة النطاق.

ودعا إلى إجراءات سريعة للتعامل مع هذه الفظائع، مشيراً إلى أن تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية يبقى خياراً مطروحاً إذا كان من شأنه أن يساعد في حل الأزمة.

وعن تطورات أحداث غزة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تتوقع من الدول الراعية لاتفاق وقف الحرب في غزة أن تمارس ضغطاً على حركة حماس لتسليم سلاحها في الوقت المناسب، مؤكداً أن أمريكا لا تتطلع إلى إدارة قطاع غزة، وأن الاتفاق يقضي بأن تكون الإدارة الفلسطينية، لكنه أوضح أن تنفيذ ذلك سيتطلب بعض الوقت.

وأشار روبيو إلى وجود قلق من امتداد التوترات في الضفة الغربية وتأثيرها المحتمل على الوضع في غزة، قائلاً:" إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقويض الجهود الجارية".

وعن تطورات الأحداث في سوريا، شدد روبيو على أن بلاده تسعى لتوفير الفرص المناسبة ليشارك السوريين بمختلف طوائفهم في إدارة بلادهم، مؤكداً أن الهدف هو منع اندلاع حرب أهلية جديدة.