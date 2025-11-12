إعلان

الجارديان: إسرائيل استخدمت المدنيين كدروع بشرية في غزة

كتب : مصراوي

04:59 م 12/11/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أكدت جريدة الجارديان البريطانية أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي استخداموا المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية وإطلاق النار عليهم.

وقالت الجارديان، في تقرير لها اليوم الإربعاء، إن جنود إسرائيليون أكدوا في فيلم وثائقي استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية وإطلاق النار عليهم عند نقاط توزيع المساعدات في غزة.

وفي سياق منفصل، توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، في ريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قوات الاحتلال توغلت على الطريق الواصل بين قرية أبو غارة وبلدة سويسة، وأقامت حاجزاً ومنعت المارّة من العبور"، مشيرًة إلى أن القوات توغلت أمس في قريتي الصمدانية والمشيرفة بريف القنيطرة.

ووفق الوكالة، يواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل دروع بشرية غزة

