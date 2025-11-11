إعلان

مسؤولون سوريون: سرقة تماثيل تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني بدمشق

كتب : مصراوي

02:40 م 11/11/2025

تماثيل تعود للعصر الروماني- أرشيفية

دمشق- (أ ب)

قال مسؤولون في هيئة الآثار السورية إن اللصوص سرقوا تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة دمشق.
أكد مسؤول أمني سوري، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادثة السرقة التي وقعت مساء أمس الاثنين، في المتحف الوطني بالعاصمة دمشق والتي طالت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة قوله إن الجهات المختصة تقوم حالياً بعمليات تتبّع وتحرٍ دقيقة لضبط الفاعلين واستعادة المسروقات".

وأشار إلى التحقيق مع عناصر الحراسة والمعنيين بالأمر للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

وكان مسؤولون في هيئة الآثار السورية قالوا إن اللصوص سرقوا تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني من المتحف الوطني بالعاصمة دمشق.

هيئة الآثار السورية مسؤولون سوريون العصر الروماني

